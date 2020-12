Nextedia prend une participation dans SULLIVAN CLOUD

(Boursier.com) — Nextedia annonce l'acquisition de 22% du capital de la société SULLIVAN CLOUD et accroît ainsi son savoir-faire dans le domaine du cloud et plus particulièrement dans l'univers Google.

Avec une équipe composée de Cloud Architect, Data Engineer, Data Business Analyst et Data Scientist avec les plus hauts niveaux de certification, SULLIVAN CLOUD est présenté comme un partenaire reconnu par Google et ses clients par son expérience et son expertise depuis plus de 4 ans sur Google Cloud Platform (GCP) et Google Workspace (GW).

Nextedia et SULLIVAN CLOUD ont conclu un partenariat dans la durée avec une première prise de participation de 22% en décembre 2020 et une montée en puissance graduelle qui devrait conduire Nextedia à acquérir la majorité du capital à l'horizon 2022. Les collaborateurs de SULLIVAN CLOUD rejoindront ceux de Nextedia sur le site de Paris 17ème afin de favoriser le travail en équipe et dynamiser le cross-selling des offres.