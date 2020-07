Nextedia : Novactive a créé l'extranet de Vignerons Indépendants de France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nextedia a été retenue, via sa filiale Novactive, par Vignerons Indépendants de France pour développer un extranet mixant Drupal et Salesforce. L'an dernier, le syndicat Vignerons Indépendants de France a souhaité dématérialiser via un extranet, ses échanges avec ses quelque 7.000 vignerons-adhérents. Les activités de ce syndicat sont multiples : organisation de salons, de pique-niques et de concours de vin, publication d'informations touristiques fournies par les vignerons (photos et textes de présentation de leur domaine), partage d'informations internes ou encore, mise à disposition d'outils de communication et de fiches métiers qui les aident à exercer leur activité (par exemple concernant l'accueil du public durant la crise du Covid). Fin 2019, le syndicat a lancé un appel d'offre remporté par Novactive, filiale du groupe Nextedia.

La première phase du projet est menée en seulement 5 mois. Cette phase était essentielle pour réduire les délais de traitement des dossiers d'inscription, c'est pourquoi nous avons accéléré sa mise en oeuvre durant la crise du Covid , explique Florence Corre, directrice du développement et de la communication chez Vignerons Indépendants de France. Opérationnelle depuis mai 2020, cette première phase a permis de dématérialiser une partie de la relation avec les vignerons.

Pour mener à bien ce projet, Novactive a fait intervenir des développeurs et designers.