Nextedia : nouvel envol !

(Boursier.com) — Après plusieurs années passées à Paris dans le 17e arrondissement de Paris, Nextedia prend un nouvel envol et installe son siège social et une partie de ses effectifs sur un plateau de l'aile Est de la tour Pacific à la Défense.

Souhaitant regrouper plusieurs équipes basées dans différents endroits d'Ile-de-France à la suite de ses dernières acquisitions, Nextedia a choisi la dynamique du premier quartier d'affaires francilien et sa facilité d'accès pour permettre à ses équipes de bénéficier d'une atmosphère de travail moderne et inspirante tout en prenant en compte les nouveaux usages du télétravail et des open-spaces. "Dans un environnement de marché très concurrentiel, il est essentiel de veiller à fournir aux collaborateurs un lieu de travail inspirant où ils ont plaisir à se rendre et à développer leur savoir-faire" commente la société.

Disposant de 750 m2 sur un seul niveau, ces bureaux permettent de recevoir les clients et partenaires de Nextedia dans d'excellentes conditions.

Sur le plan économique, le rassemblement sur un même lieu de plusieurs équipes et les excellentes conditions de marché actuel pour les preneurs font que ce projet permet de réduire sensiblement les coûts locatifs pour les prochaines années.

"En choisissant La Défense pour son siège social, Nextedia va disposer d'un cadre unique et respectueux de l'environnement pour développer durablement sa culture d'entreprise et continuer à attirer les meilleurs talents. La Tour Pacific dispose d'espaces de travail collaboratifs et laisse une large place au végétal. Il s'agit d'un emplacement central au plus près de nos clients et de nos partenaires. Alors que les modes de travail évoluent radicalement ces dernières années, nous sommes ravis de nous projeter dans ce lieu emblématique qui va nous permettre de réinventer nos manières de collaborer dans des espaces de travail adaptés, tout en disposant de lieux de convivialité. Nous souhaitons ainsi offrir à tous nos collaborateurs des conditions de travail à la hauteur de leur niveau d'excellence" a commenté Sana AMADJAR, Responsable des Ressources Humaines.