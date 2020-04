Nextedia malmené après ses comptes

(Boursier.com) — L'action Nextedia recule de 5% en séance, revenant à 0,418 euro. Le spécialiste du conseil et des services à forte valeur ajoutée dédiés aux métiers de la transformation digitale vient de publier des résultats 2019 montrant un net repli de ses bénéfices. Ceux-ci tombent à 0,9 million d'euros (1,4 ME en 2018). Nextedia s'est fixé pour stratégie 2020 de capitaliser sur ses partenariats majeurs pour développer ses activités 'Build & Run' en mettant en avant le couplage de son expertise métier et de sa capacité industrielle d'intégration des technologies majeures du marché.

Avant prise en compte de la crise liée au Covid-19, le Groupe avait pour objectif une progression de chiffre d'affaires au travers d'une croissance organique pérenne par rapport à 2019. Cependant compte-tenu de l'incertitude générée par la crise sanitaire, ses répercussions sur le carnet de commandes et ses capacités à délivrer les projets dans les délais, Nextedia n'est désormais plus en mesure de confirmer de manière certaine son hypothèse de croissance forte. La nouvelle, bien que sans surprise, est sanctionnée par un marché réactif aux vents contraires.

Nextedia assure toutefois que tout a été mis en oeuvre au sein des différents départements de l'organisation pour limiter au strict minimum les conséquences directes des mesures de confinement . Ses collaborateurs restent pleinement mobilisés pour assurer le service aux clients.

Nextedia a confirmé ses ambitions de croissance externe sur 2020, afin de renforcer sa position sur ses expertises existantes, voire étendre ses expertises sur des domaines en forte croissance.

Dans cette perspective, Nextedia pourra s'appuyer sur sa solidité financière. Nextedia a en effet réduit son endettement en 2019 tout en renforçant ses fonds propres. Au 31 décembre 2019, le montant de la dette a été réduit de 1 million d'euros par rapport au 31 décembre 2018. Il atteint 5,2 ME. Sa dette nette s'affiche 3,4 ME, faisant ressortir un ratio de levier de 2,4 fois l'Ebitda 2019 et un 'gearing' de 0,3. Les fonds propres part du groupe s'élèvent à 11,7 ME par le double effet de la prise en compte du résultat net de la période et d'une augmentation de capital de 0,3 ME au titre du paiement des compléments de prix et de l'attribution définitive d'actions gratuites à des managers.