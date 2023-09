Nextedia : le résultat net semestriel s'établit à 0,2 ME

(Boursier.com) — NEXTEDIA , acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui ses résultats semestriels 2023. Au 1er semestre 2023, NEXTEDIA a réalisé un chiffre d'affaires de 28,5 ME, en progression de 14% par rapport à la même période de l'exercice précédent. A périmètre constant, la croissance organique s'établit à 9,8%

NEXTEDIA est parvenu sur ses deux marchés phares, la Cybersécurité et l'Expérience Client, à poursuivre sa trajectoire de croissance grâce une offre attractive et à une expertise métiers reconnues par ses clients et partenaires.

Alors que les taux journaliers se sont maintenus dans un marché plus difficile, le 1er trimestre 2023 a été marqué par une baisse significative de la rentabilité, résultant des trois phénomènes cumulatifs suivants :

-L'impact financier de multiples recrutements au sein des équipes commerciales qui n'ont pas encore contribué à la génération de revenu sur la période ;

-Un taux de facturation en baisse du fait du recrutement de nombreux experts sur la période et de retards dans le démarrage de certains projets clients ;

-Des coûts non récurrents de restructuration.

Par ailleurs, l'activité de revente de technologie, qui représente 23% du CA, s'est transformée depuis 12 mois, passant d'un modèle transactionnel immédiat à un modèle de plus en plus lié à l'usage. Cette mutation renforce le potentiel de revenu récurrent sur le long terme mais réduit la contribution à court terme.

En conséquence, l'EBITDA du Groupe s'établit à 1 ME, soit une diminution de 53,3% par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat d'exploitation s'affiche à 0,8 ME, faisant ressortir une marge opérationnelle de 2,6%. Après prise en compte d'un résultat financier de -0,1 ME, d'un résultat exceptionnel de -0,2 ME et d'un impôt sur les sociétés de -0,3 ME, le résultat net semestriel 2023 s'établit à 0,2 ME.

Au 30 juin 2023, NEXTEDIA affichait des fonds propres part du groupe de 28,7 ME, stables par rapport au 31 décembre 2022.

La dette nette est en retrait de 0,6 ME et atteint 0,3 ME, soit un gearing inférieur à 1%.

Des perspectives favorables

NEXTEDIA anticipe pour le 2nd semestre 2023 une amélioration significative de sa marge opérationnelle. Après un 1er trimestre 2023 très en retrait, le Groupe a pris toutes les mesures importantes visant à redresser la rentabilité. Les efforts réalisés se sont matérialisés dès le 2ème trimestre par une baisse des coûts et devraient permettre d'améliorer au 2nd semestre les niveaux de profitabilité. Ces actions rentrent dans le cadre d'un plan de transformation et d'efficience opérationnelle qui se poursuivra sur 2024...

"La rentabilité du 1er semestre n'est pas conforme à nos standards historiques et constitue un point d'attention majeur. Nous avons entamé dès le printemps un plan de transformation ambitieux qui vise à améliorer en profondeur et durablement notre efficience opérationnelle tout en renforçant la création de valeur auprès de nos clients. Grâce à notre structure financière saine et notre expérience réussie en intégration de sociétés, nous allons relancer activement la croissance externe sur les trois prochaines années afin d'accompagner le développement du Groupe et de renforcer nos parts de marchés dans nos segments stratégiques", déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de NEXTEDIA.

Prochaine publication avec le Chiffre d'affaires annuel 2023, le 15 février 2024, après Bourse.