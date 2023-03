Nextedia : le résultat net grimpe en flèche

(Boursier.com) — Nextedia revient sur les 0,735 euro ce jeudi, après avoir flambé de 14% hier, alors que la société spécialisée dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, a publié des comptes de bonne facture en 2022, fort d'un chiffre d'affaires de 53,2 ME, en progression de 5,9% par rapport à l'exercice précédent.

Malgré un environnement marqué par la hausse des taux et des incertitudes géopolitiques, le groupe est parvenu à accroître son activité sur ses deux marchés phares, la Cybersécurité et l'Expérience Client, grâce à une expertise métiers de plus en plus reconnue par ses clients et ses partenaires ainsi qu'une offre de solutions adaptée à un monde toujours plus digital.

Conformément à son plan stratégique, Nextedia a poursuivi en 2022 ses efforts pour transformer son modèle économique vers plus de contrats récurrents et de revenus à long terme...

Une marge opérationnelle résiliente à plus de 6%

L'EBITDA du groupe s'établit à 3,5 ME, soit une augmentation de 2,5% par rapport à l'exercice 2021. Cette progression légèrement moindre par rapport à celle de l'activité traduit les investissements soutenus réalisés dans l'accroissement, la formation et la rétention du capital humain de Nextedia.

En parallèle le Groupe a poursuivi ses efforts de rationalisation et d'intégration des sociétés récemment acquises dans le but de réduire durablement ses charges indirectes et de structure.

Le résultat d'exploitation affiche 3,4 ME, en croissance de 3,7% par rapport à l'exercice précédent, permettant de faire ressortir une marge opérationnelle stable de 6,5%.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,1 ME, d'un résultat exceptionnel de -0,1 ME et d'un impôt sur les sociétés de -0,5 ME, le résultat net 2022 ressort en forte progression (+51,2%) à 2,8 ME. Il convient de noter qu'en 2022, Nextedia a pu utiliser un déficit reportable non activé qui lui a permis de réduire son IS de 0,3 ME.

Une structure financière saine

Au 31 décembre 2022, Nextedia affichait des fonds propres part du groupe de 28,7 ME, en hausse de 3,8 ME, ce qui correspond exactement à la capitalisation boursière du dossier actuellement.

La variation est essentiellement constituée du résultat net de l'exercice et du rachat d'intérêts minoritaires. La dette nette s'établit à 0,9 ME, soit 0,26x l'EBITDA 2022 ou un gearing faible de 3,2%.

Une attention soutenue va être portée en 2023 à la maîtrise des coûts afin de permettre à Nextedia d'accroître l'efficience opérationnelle de toutes ses entités et la génération de cash au niveau du Groupe.

Ces actions permettront de renforcer la situation financière du groupe et ainsi d'accroître ses capacités d'endettement pour accélérer la politique de croissance externe ciblée. En complément d'une croissance organique soutenue, les futures acquisitions doivent permettre à Nextedia d'atteindre les objectifs de son plan "Ambitions 2025" et notamment un chiffre d'affaires de 100 ME à cette date.

Parmi les derniers avis d'analystes, GreenSome Finance a ajusté la mire de 1,34 à 1,28 euro en restant à l'achat sur le dossier.