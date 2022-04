Nextedia : le groupe Atlantic a fait appel à ANETYS

(Boursier.com) — Victime d'une cyberattaque en décembre 2020, LE GROUPE ATLANTIC a fait appel à Nextedia, expert de la Cybersécurité via sa filiale ANETYS, pour relancer et sécuriser durablement le fonctionnement de son réseau de production français. Touché par une cyberattaque de grande ampleur, le groupe spécialisé dans les produits de chauffage a fait appel à ANETYS, pour redémarrer dans de bonnes conditions le système informatique de ses usines et ses plateformes logistiques.

Après une analyse du système informatique, ANETYS a proposé une nouvelle architecture sécurisée, et reproductible sur l'ensemble des sites. Les trois plus grandes usines ont servi de pilote, afin de valider les aspects techniques et organisationnels des futurs déploiements. Mot d'ordre : approche "Zéro Trust" et administration centralisée au niveau du groupe.