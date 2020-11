Nextedia flambe avec les annonces

(Boursier.com) — Nextedia bondit de 33% à 1,01 euro dans un volume fourni ce mardi, avec 3,3% du capital négocié. Le groupe dit anticiper avec le retour des mesures de confinement dans toute l'Europe une forte demande des entreprises et des administrations publiques pour renforcer la sécurité des environnements informatiques et faciliter le travail à domicile. Avec des changements structurels que sont l'avènement du télétravail et les besoins croissants de protection des infrastructures et des terminaux, les acteurs économiques consacrent en 2020 davantage de budgets pour sécuriser les espaces de travail, tant sédentaires que nomades. Les évolutions technologiques des équipements et la sophistication de plus en plus complexe des cyberattaques les obligent à renforcer les moyens de prévention tant sur le plan humain que technologique.

C'est ainsi que dans tous les secteurs d'activité les sociétés ont mené depuis le début de l'année de nombreux projets visant à permettre à leurs salariés ou à leurs clients de pouvoir échanger sans contact physique. La visioconférence généralisée ou encore la signature dématérialisée des engagements comptent parmi les évolutions les plus visibles.

"Les entreprises qui auront effectué cette transformation digitale avec succès et dans un environnement offrant une parfaite sécurité auront un net avantage concurrentiel sur le marché. C'est pourquoi elle représente un enjeu stratégique majeur", commente le groupe. Comme annoncé le mois dernier, Nextedia, en faisant l'acquisition d'Anetys, renforce significativement son savoir-faire dans les secteurs porteurs de la data, du cloud et de la cybersécurité. Les deux sociétés ont analysé les synergies qui peuvent être générées. Celles-ci concernent en premier lieu la sécurisation des environnements de travail cloud dans lesquels les principales technologies partenaires sont déployées. Elles peuvent aussi s'opérer dans le renforcement de la sécurité des centres d'appels fonctionnant en télétravail. Enfin dans le monde entier, l'explosion des plateformes d'e-commerce consécutive aux effets du confinement des populations "nécessite des protections renforcées contre les intrusions intempestives".

A titre illustratif, Anetys a réalisé pendant le premier confinement en France la mise en place très rapide du télétravail chez un client emblématique de la grande distribution avec une solution Citrix de virtualisation de postes de travail pour permettre aux utilisateurs de travailler de n'importe où et de manière sécurisée.

"La combinaison de l'expertise fonctionnelle multi-métiers avec la sécurisation des espaces de travail offre ainsi à Nextedia des débouchés nombreux pour sa base de clients installés et ceux à venir. Dans un contexte en extrême mutation, le Groupe réaffirme sa confiance dans sa capacité à accélérer son développement et faire croître durablement son chiffre d'affaires", conclut Nextedia.