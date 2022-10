Nextedia : étoffe son offre Tech en Cybersécurité

(Boursier.com) — Nextedia prend une participation dans TrustHQ, une société française, développant des solutions SaaS appliquées à la gestion de la gouvernance et de la conformité.

TrustHQ est une plateforme de pilotage des risques et de la conformité à destination des Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) et des Directeurs de la Cybersécurité. Elle offre une large gamme de services pour l'intégration de la sécurité "by design" et l'accompagnement à la certification des organisations et des entreprises. Basée sur un logiciel SaaS développé en interne, la technologie de TrustHQ permet de simplifier, d'améliorer et d'automatiser les activités chronophages des RSSI. Elle peut parfaitement être adoptée pour répondre aux préconisations des experts de Manika, nouvelle filiale de Nextedia spécialisée dans le conseil en Cybersécurité, dans le cadre de leurs prestations d'accompagnement et de suivi de projet.

En s'associant à TrustHQ, Nextedia ajoute une brique technologique qui lui permettra de renforcer l'attractivité de ses offres et de proposer avec Manika et Anetys une solution à 360o qui couvre tout le spectre des projets de gouvernance et de conformité en Cybersécurité.

Cette prise de participation de 12,5% a pris la forme d'une augmentation de capital réservée à Nextedia et s'est accompagnée de la signature d'un accord commercial permettant à Nextedia de distribuer les solutions TrustHQ.

Créée en 2020, TrustHQ est basée à Paris et dispose d'une quinzaine de collaborateurs.