(Boursier.com) — Anetys (Nextedia) et Cato Networks s'associent pour proposer un réseau plus efficace et sécurisé. Anetys et Cato entendent accompagner leurs clients dans la transformation de leurs réseaux et la réponse aux exigences de plus en plus fortes en matière de sécurité, de migration Cloud et de mobilité tout en réduisant les coûts et la complexité. "L'offre SASE proposée par Cato Networks associée aux compétences des experts Anetys, nous permet de répondre aux attentes de nos clients dans la transformation de leur WAN et la sécurisation des Cloud", explique Elyes Dridi, Directeur des Alliances chez Anetys. "Nous sommes particulièrement fiers du partenariat engagé avec le Groupe Nextedia via son entité Anetys. Avec une couverture nationale efficace, Anetys est un acteur incontournable pour les ETI régionales par son expertise reconnue sur les offres proposées. En ajoutant Cato Networks à son catalogue de solution, Anetys embrasse le monde SASE avec l'offre la plus aboutie du marché", indique Jérôme Boulon, Fondateur et CEO de NeoVAD.