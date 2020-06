Nextedia dopé par KFC

Nextedia dopé par KFC









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nextedia grimpe de 23,6% ce matin en bourse, alors que l'expert de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client et de l'Expérience Client a été retenu via sa filiale ioocx par KFC France pour optimiser la solution Salesforce Marketing Cloud et accompagner les équipes e-commerce dans la mise en oeuvre de leur stratégie marketing.

Pour soutenir sa croissance, KFC France a fait le choix de la solution Salesforce Marketing Cloud. KFC France a confié au pôle Data Marketing du groupe Nextedia l'audit de la solution de marketing automation pour réaliser les optimisations nécessaires au travers la refonte du modèle de données marketing. Les équipes ont pu réaliser une analyse statistique de la base de données clients pour identifier les différents profils clients et les usages de consommation, permettant de construire des parcours clients omnicanal sur mesure et entièrement automatisés. Ioocx se charge aujourd'hui de la gestion en full service de toutes les campagnes marketing (emails, sms...) avec réactivité pour coller aux temps forts de l'actualité.