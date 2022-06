Nextedia dévoile son nouveau plan stratégique !

(Boursier.com) — Nextedia présente aujourd'hui à la communauté financière son nouveau plan à moyen terme 'Ambitions 2025'.

Après le virage stratégique opéré dans la Cybersécurité et le Cloud avec l'acquisition en 2020 d'ANETYS, le groupe entend amplifier son savoir-faire dans la technologie avec l'exploitation de solutions logicielles, en propre ou tierces, afin de favoriser le revenu récurrent annuel ("ARR") et la fidélité de sa base clients.

Son expertise reconnue, en tant que partenaire des grands éditeurs technologiques, associée au souhait de fournir à ses clients des solutions métiers customisées, permet au groupe de développer de plus en plus de briques applicatives dans ses domaines d'activités cibles. Celles-ci sont commercialisées en mode locatif sous forme d'abonnement en mode SaaS. Nextedia vise une part de 60% de revenu récurrent à l'horizon 2025.

Afin d'accompagner son développement dans la partie software et technologique, Nextedia va accélérer sa politique d'investissement et de croissance externe avec d'ores et déjà quelques cibles à l'étude.

Un doublement de taille à l'horizon 2025

Avec deux ans d'avance, le groupe a atteint fin 2021 l'objectif de son plan NEXTEDIA 2023 qui prévoyait une multiplication par 2 de son chiffre d'affaires en 2023 à 50 ME. Avec Ambitions 2025, un nouveau challenge de doublement de l'activité est lancé.

L'atteinte des 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2025 se fera par une combinaison harmonieuse de croissance organique et d'acquisitions. Celles-ci feront l'objet d'une forte sélectivité en visant des entreprises apportant des synergies fortes dans la Tech et favorisant des modèles économiques robustes.

En parallèle, la société anticipe la poursuite de la progression de ses indicateurs de profitabilité avec le développement des revenus récurrents et la maîtrise des coûts.

"Nous sommes fiers de présenter ce nouveau plan Ambitions 2025 qui traduit le dynamisme de Nextedia et illustre la transformation Tech de notre Groupe. En tant qu'acteur influent dans les secteurs porteurs de la Data, du Cloud et de la Cybersécurité, nous sommes très confiants dans notre capacité à tirer parti de la croissance attendue du marché et à atteindre les 100 ME de Chiffre d'Affaires en 2025. Avec les membres de Conseil d'Administration et les actionnaires opérationnels, nous visons également avec ce plan une recovery de notre parcours boursier et estimons à 75 ME une valorisation raisonnable de notre groupe, soit 2 euros par action" déclare Marc Negroni, Président Directeur Général de Nextedia.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du S1 2022, le 20 juillet 2022, après Bourse.