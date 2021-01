Nextedia devient Citrix Platinum Plus

(Boursier.com) — Après avoir acquis en octobre Anetys afin d'élargir son offre de services à la cybersécurité et au digital workplace, Nextedia annonce la consécration de sa nouvelle filiale au rang de Citrix Platinum Plus (CSA - Citrix Solution Advisor), plus haut niveau de reconnaissance des partenaires Citrix. Citrix, entreprise américaine basée en Floride, fait partie des leaders mondiaux de l'accès distant sécurisé et de la virtualisation de postes de travail. En profitant de la puissance et de l'agilité du cloud, Citrix apporte une solution complète et idéale au télétravail et compte aujourd'hui plus de 400.000 entreprises clientes, 98% du Fortune 500 et 100 millions d'utilisateurs répartis sur plus de 100 pays.

Anetys, spécialisé dans la modernisation de l'espace de travail et dans la sécurisation des systèmes d'information, voit la pertinence de son positionnement confortée par le contexte sanitaire qui engendre la nécessité pour les entreprises de savoir travailler en toutes circonstances, de façon performante et sécurisée. La société intervient dans toutes les étapes du cycle de vie des projets clients, en adaptant l'intervention à leurs besoins. Avec 2 spécialisations : Workspace et Networking et 78 certifications réparties de façon homogène sur l'ensemble de ses régions, Anetys a renforcé sa proximité client dans un contexte de pandémie mondiale qui a bouleversé les méthodes et les usages. Le statut Citrix Platinum Plus distingue les entreprises partenaires qui ont atteint un niveau significatif d'expertise dans la fourniture de solutions Citrix et ont démontré leur capacité à les mettre en oeuvre. Anetys est le seul partenaire en France à prétendre au statut Platinum Plus. Ce nouveau niveau a pris effet depuis le mois de janvier 2021.