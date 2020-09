Nextedia : désendettement acquis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nextedia affiche au 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 11,8 ME, en diminution de 5,6% par rapport à la même période de 2019.

Le Résultat d'exploitation du 1er semestre 2020 ressort à 0,5 ME, soit une décroissance de 40,2% par rapport à la même période de 2019.

Le Résultat net du 1er semestre 2020 atteint 1,9 ME en hausse de 220,2% par rapport au 1er semestre 2019. Il intègre notamment un produit exceptionnel sur opération en capital de 1,7 ME, relatif à un litige avec une banque scandinave qui a fait l'objet d'un jugement définitif favorable et d'une extourne en juin 2020 du risque comptabilisé historiquement dans ses comptes.

La dette nette est ramenée à -0,1 ME permettant à la société de bénéficier d'une structure financière entièrement assainie.

Les fonds propres part du Groupe atteignent 13,6 ME, soit une hausse de 1,9 ME par rapport à la situation du 31 décembre 2019.