Nextedia change de dimension avec le rachat d'Anetys

Nextedia change de dimension avec le rachat d'Anetys









(Boursier.com) — Nextedia affiche ses ambitions dans la cybersécurité et le digital workplace avec l'acquisition de la société Anetys. Groupe spécialisé dans la modernisation de l'espace de travail et dans la sécurisation des systèmes d'information propose, Anetys intègre et supporte des solutions qui répondent aux nouveaux usages et nouvelles menaces informatiques auxquels doivent répondre les entreprises.

L'offre métiers d'Anetys lui permet d'intervenir dans toutes les étapes du cycle de vie des projets clients, en adaptant l'intervention à leurs besoins. En unissant leurs forces, les deux sociétés entendent tirer parti de fortes synergies sur le plan commercial, grâce à de larges opportunités de cross-selling. Par ailleurs, en s'appuyant sur les implantations régionales d'Anetys à Nantes, Strasbourg, Lille, Lyon et Toulouse, le Groupe concrétise également son ambition de répondre partout en France aux demandes de ses clients.

En ajoutant les chiffres 2019 des deux entités Nextedia et Anetys, l'ensemble affiche un revenu combiné pro-forma proche de 45 ME, avec plus de 300 collaborateurs. Comme pour les précédentes acquisitions, le Groupe affiche sa volonté d'intégrer des entrepreneurs qui s'inscrivent sur le long terme dans le développement du projet Nextedia.

Avec cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, Nextedia franchit une nouvelle étape dans la construction d'un groupe influent dans les secteurs porteurs de la data, du cloud et de la cybersécurité. Cette diversification majeure intervient à un moment propice avec des changements structurels que sont l'avènement du télétravail et les besoins de protection contre les cyberattaques de plus en plus nombreuses et sophistiquées. Les budgets consacrés par les entreprises pour protéger les espaces de travail, tant sédentaires que nomades, sont depuis quelques années en croissance régulière, portée par les évolutions technologiques des terminaux et des infrastructures.

Dans les prochains trimestres, Nextedia va amplifier son empreinte dans ces niches de marché en fédérant des startups et en signant de nouveaux partenariats pour enrichir son offre et proposer en tant qu'éditeur pour son propre compte, des solutions innovantes dans la cybersécurité et le digital workplace. Avec l'acquisition d'Anetys aujourd'hui et celles qui viendront demain, Nextedia ambitionne de devenir la licorne française sur ce segment de marché à l'horizon de 5 ans.

Cette nouvelle orientation stratégique offre à NextediA une opportunité unique d'accroître son développement et d'accélérer la croissance de son chiffre d'affaires. Afin d'affirmer sa nouvelle equity story, le Groupe Nextedia prévoit également de changer de nom dans les prochains mois.