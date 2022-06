(Boursier.com) — Nextedia annonce le rachat de MANIKA, acteur reconnu en Cybersécurité sur les domaines stratégiques de gouvernance de la sécurité de l'information, de la résilience des systèmes d'information et de la gestion des risques des entreprises.

Une acquisition inscrite dans le plan Ambitions 2025 de NEXTEDIA de devenir un acteur de référence dans la cybersécurité.

Après l'acquisition en 2020 d'ANETYS, expert de la Cybersécurité, du Cloud et du Digital Workspace, le rachat de MANIKA permet au groupe d'élargir son savoir-faire et son périmètre d'actions en apportant la capacité d'accompagnement des entreprises dans leurs plans stratégiques de cybersécurité et de résilience. MANIKA prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 2 ME en 2022.

Grâce au positionnement stratégique de MANIKA au plus près des décideurs de la cybersécurité, NEXTEDIA renforce ses positions dans les entreprises et pourra leur proposer une offre complète dans le pilotage, la transformation et l'exploitation des programmes de cybersécurité.

L'intégration de MANIKA sera réalisée selon les usages historiques du Groupe, en conservant les fondateurs à des postes clés de management et en les intéressant au succès de l'ensemble. Cette politique d'intégration a permis à NEXTEDIA de mener avec succès toutes les acquisitions du Groupe.

Une accélération du développement des revenus récurrents annuels (ARR)

Dans le cadre de son plan Ambitions 2025, NEXTEDIA illustre, avec ce rachat, sa volonté de fédérer des entreprises de technologies et de services à fort valeur ajoutée, avec pour objectif de développer majoritairement un revenu récurrent annuel.

MANIKA dispose d'une plateforme technologique d'e-learning qui offre aux entreprises une gamme de services managés et de formations permettant de répondre aux besoins de sensibilisation des collaborateurs à la cybersécurité. Basée sur un logiciel développé en mode SaaS par MANIKA, celle-ci permet une démultiplication illimitée et une récurrence des revenus (ARR) tout en renforçant la fidélité des clients. A l'horizon 2025, MANIKA anticipe un ARR de 5 ME représentant plus de 70% de son chiffre d'affaires annuel.

Des perspectives de développement favorables dans la Cybersécurité

Avec un marché européen estimé à près de 34 milliards d'euros en 2021, en hausse de 8,3% par rapport à 2020, les dépenses consacrées aux équipements, logiciels et services de sécurité en Europe devraient dépasser le cap des 45 milliards d'euros en 2025. Par sa politique active de croissance externe dans ce secteur, NEXTEDIA entend bénéficier des tendances très porteuses de ce marché pour assurer son développement...