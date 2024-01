Nextedia : Anetys lance une offre de sécurité basée sur Ibm Security QRadar Suite

(Boursier.com) — Nextedia , au travers de sa filiale Anetys -expert de la cybersécurité, du cloud et du digital workspace- s'associe à IBM, dont il a rejoint l'écosystème de partenaires, pour le lancement d'une nouvelle alliance technologique visant à proposer aux entreprises de moderniser la détection et la réponse face aux cybermenaces à travers un service managé 24/7, basé sur la solution IBM Security QRadar Suite.

IBM Security QRadar Suite est une suite complète de détection et de réponse face aux cyber menaces, incluant une expérience d'analyse unifiée conçue avec de l'Intelligence Artificielle et des automatisations, permettant d'intervenir plus rapidement tout au long du cycle de vie des incidents.La solution propose des fonctionnalités permettant de renforcer la sécurité des terminaux et des serveurs, le tout avec une interface utilisateur simplifiée, des flux de travaux connectés au système d'information et des analyses partagées entre les équipes Anetys et IBM.

En combinant la puissance de l'offre IBM Security QRadar Suite à l'offre de services managés d'Anetys, les entreprises augmenteront leur niveau de protection en bénéficiant à la fois d'une détection des menaces plus performante et d'une analyse en temps réel. Elles disposeront également de réponses rapides, précises et efficaces pour renforcer de manière proactive leur stratégie de défense contre les cyberattaques ciblant les environnements de travail des utilisateurs.