Nextedia : Anetys dans un cercle fermé

(Boursier.com) — Nextedia annonce l'entrée d'Anetys parmi le cercle très fermé des 22 Partenaires Mondiaux 'Managed Detection and Response' de Palo Alto Networks. Cortex XDR est la première plateforme étendue de détection et de réponse, à utiliser les données intégrées des postes de travail, du réseau, du Cloud et de tiers pour réduire les alertes parasites et se focaliser sur les menaces réelles. En combinant Cortex XDR avec les services MDR, "les clients allègent la charge de travail des opérations de sécurité quotidiennes et bénéficient de services de conseil, d'analytique, de métriques de détection et de réponse modernes basés sur l'IA, offrant ainsi une visibilité sur toute l'infrastructure de l'entreprise, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7".

Palo Alto Networks s'associe à des prestataires leaders pour offrir la combinaison la plus complète d'analystes expérimentés, de processus opérationnels matures et de produits de sécurité les plus performants du marché. Le statut de partenaire MDR est attribué aux entreprises qui possèdent une expertise approfondie et des capacités de détection et de réponse gérées éprouvées. En France, Anetys est le premier acteur à avoir été éligible à ce partenariat. Ce qui permet aux experts de manager la solution en lieu et place des clients, tout en répondant aux exigences du leader de la cybersécurité. Palo Alto Networks compte à ce jour seulement 22 partenaires MDR dans le monde. Dans un contexte de recrudescence des cyberattaques, ce nouveau partenariat va permettre à Nextedia "de renforcer l'attractivité de ses offres Cybersécurité et d'accélérer la croissance d'Anetys".