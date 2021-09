Nextedia : activité proforma en hausse de 21,6%

(Boursier.com) — Nextedia affiche au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 24,1 ME, soit plus du double de celui réalisé sur la même période de 2020. L'activité a bénéficié non seulement de l'intégration de la société Anetys, spécialisée sur les métiers de la Cybersécurité et du Cloud, acquise en novembre dernier mais également de la forte dynamique du métier historique de Customer Expérience.

La croissance pro-forma globale ressort ainsi à 21,6%.

Le Résultat net du 1er semestre 2021 atteint 1,2 ME en baisse de 36,8% par rapport au 1er semestre 2020. Il convient de rappeler qu'au 1er semestre 2020 avait été constaté un produit exceptionnel sur opération en capital de 1,7 ME, relatif à un litige devenu sans objet.

Retraité de cet effet de base, le Résultat net du S1 2021 aurait affiché une croissance élevée liée à l'appréciation de la rentabilité opérationnelle.

A fin juin, la trésorerie nette ressort à 0,3 ME à comparer avec une dette nette de 2,6 ME constatée à fin décembre 2020...