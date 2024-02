Nextedia : accélération de la croissance organique au 2ème semestre

(Boursier.com) — NEXTEDIA , groupe spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel 2023. En 2023, NEXTEDIA a réalisé un chiffre d'affaires de 60,4 ME, en hausse soutenue de 13,6% par rapport à l'exercice précédent. Elle intègre un effet périmètre favorable de 1,1 ME lié la contribution de la dernière acquisition de MANIKA réalisée en juillet 2022.

La croissance organique qui s'établissait à 9,8% au 1er semestre, s'est accélérée au 2nd pour atteindre 13,1%. En 2023, elle s'établit à 11,6%, illustrant la forte attractivité du positionnement de NEXTEDIA dans une conjoncture économique incertaine.

NEXTEDIA connaît un développement équilibré de ses deux activités : l'Expérience Client (53% du CA) et la CyberSécurité (47% du CA), dans des proportions similaires à celles de 2022.

Le modèle économique de NEXTEDIA s'appuie sur une combinaison de services à forte valeur ajoutée (70% du CA) permettant de générer des revenus associés à l'usage des solutions technologiques de ses partenaires stratégiques (30% du CA).

Le CA Services ressort à 42 ME, en progression de 8,3%, portée par l'essor des services récurrents et le démarrage de projets majeurs auprès de grands comptes et d'administrations publiques.

Cotation...

Le CA Technologie s'établit à 18,4 ME, en croissance annuelle de 19,5% profitant d'une forte accélération sur le dernier trimestre. L'évolution de cette activité vers davantage de récurrent s'est confirmée tout au long de l'année.

Un écosystème de partenaires technologiques porteur NEXTEDIA assoit son modèle économique et sa croissance sur des partenariats forts et durables avec les leaders technologiques du marché que sont notamment Palo Alto Networks (niveau Platinum Innovator) sur l'activité Cybersécurité et Salesforce (niveau Summit Partner) sur l'Expérience Client.

La proximité de NEXTEDIA avec ses partenaires permet d'ouvrir des marchés à fort potentiel, en particulier dans l'Intelligence Artificielle appliquée aux domaines de la Cybersécurité et de l'Expérience Client

Rebond de la rentabilité opérationnelle au 2ème semestre

Après une première partie de l'année qui avait enregistré une contraction ponctuelle de son résultat d'exploitation, NEXTEDIA a amélioré au 2nd semestre son efficience opérationnelle. En conséquence, le résultat d'exploitation du 2nd semestre est attendu en nette amélioration par rapport au 1er semestre, ce qui permettra d'en limiter sa décroissance pour l'ensemble de l'année 2023.

"Nous sommes ravis des niveaux de croissance atteints en 2023, qui montrent le bon positionnement de NEXTEDIA sur ses deux segments stratégiques. Nous récoltons les fruits de nos investissements en capital humain et de nos relations privilégiées avec les leaders de la technologie dans chacun de nos métiers.

Evoluant dans des marchés résolument porteurs avec des offres innovantes en phase avec les attentes de nos clients, nous sommes confiants dans la poursuite de la progression du chiffre d'affaires et dans l'appréciation des indicateurs de performance de NEXTEDIA en 2024" déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de NEXTEDIA.

Prochaine publication : Résultats annuels 2023 : 27 mars 2024, après Bourse.