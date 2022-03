Nextedia : +114% pour le résultat d'exploitation

(Boursier.com) — Chez Nextedia, l'EBITDA 2021 ressort à 4 ME en hausse de 121,4%.

Le résultat d'exploitation est de 3,3 ME, soit plus du double de celui de l'exercice précédent, permettant de faire ressortir une marge opérationnelle de 6,6% en 2021, soit 0,7 point de plus que celle de 2020.

Le résultat net 2021 s'établit à 1,8 ME à comparer à 2,5 ME en 2020 en données publiées.

La hausse pro-forma du résultat net est de 127,8%. Il convient en effet de rappeler que le résultat exceptionnel de l'an passé incluait un produit sur opération en capital de 1,7 ME, relatif à un litige ancien qui s'était soldé favorablement pour NEXTEDIA en 2020. Retraité de cet élément, le résultat net 2020 pro-forma aurait été de 0,8 ME.

Le groupe est totalement désendetté avec un cash net de 2,7 ME contre une dette nette de 2,7 ME au 31 décembre 2020, en amélioration de 5,4 ME. A ce titre, les flux de trésorerie générés par l'activité ont été de 3,7 ME, en hausse de près de 30% par rapport à l'an dernier.

Les fonds propres part du groupe sont de 24,9 ME, en hausse de 1,7 ME. La variation est essentiellement constituée du résultat net de l'exercice.

Le groupe affiche sa pleine confiance dans la poursuite de la croissance de son activité dans ses 4 grands segments de marché. En dépit de tensions fortes sur le recrutement et d'une conjoncture économique incertaine, Nextedia confirme son objectif 2022 d'une croissance organique autour de 10%.

Fidèle à sa stratégie de développement par croissance externe, Nextedia poursuivra également l'étude de dossiers d'acquisitions en 2022.