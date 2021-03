Nexity : Véronique Bédague va prendre la direction générale

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Nexity, réuni autour de son Président Alain Dinin, a adopté les projets de résolutions soumises à son AG du 19 mai, ainsi qu'une série de décisions relatives à sa gouvernance.

Sous réserve de l'approbation des résolutions, une nouvelle organisation de la direction générale prendra effet à l'issue de l'Assemblée générale. Elle passe par une dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général, ainsi que la nomination de Mme Véronique Bédague en qualité de Directrice générale à l'issue de l'Assemblée générale du 19 mai 2021. Nexity entend ainsi réinstaurer le schéma de gouvernance mis en place en 2019 à l'occasion de la nomination de M. Jean-Philippe Ruggieri en tant que Directeur général, et interrompu à la suite de son décès en avril 2020.

Alain Dinin, en qualité de Président du Conseil d'administration et du Comité stratégique et des investissements, continuera à accompagner l'équipe de direction générale dans les grands choix stratégiques et d'allocations de ressources, humaines et financières. Mme Bédague, qui dirige actuellement l'ensemble des activités de promotion de Nexity, sera nommée pour un mandat de quatre ans.

Nexity fait état du départ annoncé de M. Julien Carmona, qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière et n'a pas demandé le renouvellement de son mandat social de Directeur général délégué du groupe. Ce mandat prendra fin au moment de l'Assemblée générale en mai 2021.

Afin d'assurer une continuité des délégations, Jean-Claude Bassien, déjà Directeur général délégué en charge des Services de Nexity, sera avec Mme Véronique Bédague le second mandataire social de la société pour une durée de 4 ans à compter de l'Assemblée générale.

D'autre part, plusieurs évolutions concerneront le Conseil d'administration si les actionnaires les approuvent en Assemblée générale le 19 mai. Deux membres du Conseil voient leur mandat arriver à échéance à l'Assemblée générale de 2021 : Mme Soumia Belaidi-Malinbaum, dont le renouvellement sera proposé à l'Assemblée générale, et M. Jacques Veyrat, qui n'a pas demandé son renouvellement.

En remplacement de M. Jacques Veyrat et à l'issue de la procédure mise en place par le Comité des rémunérations et des nominations, le Conseil d'administration a choisi de proposer la nomination de Mme Myriam El Khomri. Mme El Khomri, ancienne secrétaire d'Etat à la Ville et ancienne ministre du Travail, ancienne conseillère de Paris et adjointe au maire de Paris, est actuellement directrice du pôle conseil de S2H, filiale du groupe Siaci-Saint Honoré. Mme El Khomri réunit par ailleurs les critères d'indépendance fixés pour les administrateurs de Nexity.

En complément de son mandat de Directrice générale, il est par ailleurs proposé que Mme Véronique Bédague soit nommée administratrice de Nexity.

En plein accord avec le groupe Arkéa, et afin de renforcer le partenariat de long terme entre les deux groupes, il sera proposé à la prochaine Assemblée générale de nommer Crédit Mutuel Arkéa en tant que personne morale dans les fonctions d'administrateur de Nexity, se substituant à M. Jean-Pierre Denis en sa qualité d'administrateur personne physique. Crédit Mutuel Arkéa désignera à ce titre un représentant permanent au Conseil d'administration.

Enfin, la limite d'âge statutaire applicable au Président du Conseil d'administration sera étendue à 75 ans sous réserve du vote favorable des actionnaires, contre 72 ans aujourd'hui.