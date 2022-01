Nexity : un analyste dégrade, le titre recule

(Boursier.com) — Début de séance compliqué pour Nexity qui abandonne 3,1% à 39,5 euros. La pression vendeuse sur le groupe immobilier est à relier à une note d'Oddo BHF qui a dégradé le titre à 'neutre'. L'analyste évoque d'excellents fondamentaux mais une croissance en 2022 probablement plus limitée et une dette attendue en hausse. Dans le détail, le broker abaisse ses estimations de BPA de 4,7% en 2022 et 6,8% en 2023 afin de prendre en compte la normalisation des marges en immobilier d'entreprise. Pour 2022, à la suite du rebond des autorisations de permis de construire et des lancements commerciaux, le groupe devrait enregistrer une légère hausse de ses réservations en Logement. L'augmentation attendue de la dette liée aux prises de positions stratégiques sur le foncier réduit mécaniquement son cours cible de 51 à 46 euros, soit un potentiel de hausse de 12%. Compte tenu d'un potentiel plus réduit il peut sembler plus difficile de surperformer les indices à court terme. Sans remettre en cause les atouts du groupe, l'analyste adopte donc une opinion plus prudente.