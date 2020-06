Nexity transforme sa fonction finance

(Boursier.com) — Nexity poursuit les investissements dans la modernisation de son système d'information et mise sur le cloud pour adopter les meilleures pratiques en termes de gestion financière. Dans le prolongement de la stratégie affirmée de migration vers le cloud public, Nexity a choisi Accenture et Oracle, pour l'accompagner dans la transformation de sa fonction finance. Au travers du programme FINEX, initié en 2018, Nexity a décidé de mettre en oeuvre une solution ERP Cloud pour aligner ses processus comptables et financiers sur le standard de la solution. Cela permettra à Nexity d'harmoniser les processus de comptabilité fournisseurs, clients et générale et de renforcer l'attractivité de la fonction Finance pour attirer les talents de demain.

Nexity a choisi l'ERP Cloud d'Oracle, une solution 100% SaaS opérée dans le cloud public d'Oracle, aussi bien pour sa simplicité et son agilité que pour sa large couverture fonctionnelle. C'est pour son expertise sur les projets de transformation et son savoir-faire dans le domaine de la finance qu'Accenture a été retenu.