Nexity transforme le site de l'ancien siège du Conseil Régional d'Île-de-France

(Boursier.com) — Nexity , Perl, créateur de l'Usufruit Locatif Social (ULS) et AG2R LA MONDIALE, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale, transforment le site de l'ancien siège du Conseil Régional d'Île-de-France, tout proche des Invalides à Paris. "Carré Invalides" prévoit une surélévation sur deux niveaux d'une partie de l'ensemble, une extension en coeur d'îlot et la réorganisation complète des volumes existants.

Cela permettra de développer 112 logements sociaux ainsi qu'un ensemble de bureaux agrémenté d'un centre d'affaires ERP haut de gamme, adapté aux usages de demain. Avec ce projet inédit, les trois acteurs démontrent leur capacité à appréhender collectivement des opérations complexes de transformation de l'existant, tout en minimisant l'impact environnemental.

À travers un montage innovant, en Contrat de Promotion Immobilière pour le compte d'AG2R LA MONDIALE et de Perl, Nexity procède à une opération de réhabilitation de ce lieu inédit tout en conservant certaines spécificités architecturales de façade.

Cette opération s'inscrit dans la démarche vertueuse de Nexity consistant à reconvertir les actifs existants sur l'ensemble du territoire dans une logique de limitation de l'imperméabilisation et de l'artificialisation des sols, pour reconstruire la ville sur la ville.

"La transformation d'actifs immobiliers obsolètes, dans un contexte de pénurie de foncier, est une des solutions au manque de logements en France. Elle permet également, à l'heure de la transformation de la ville et de la société plus généralement, de favoriser un renouveau urbain tout en minimisant l'impact environnemental. Par cette démarche, Nexity affirme son engagement dans un développement raisonné de la ville et revendique la possibilité d'une conception frugale et désirable tournée vers des nouveaux usages" déclare Helen Romano, Vice-Présidente du Pôle Immobilier résidentiel de Nexity.

La création de logements sociaux pour étudiants et d'un ensemble de bureaux dans une zone urbaine spécifique

Ce projet de résidence étudiants et jeunes actifs dans le quartier emblématique du VIIème arrondissement de Paris se compose de trois bâtiments et comprend au total 112 logements, dont 66 studios en ULS. Cette solution, initiée par Perl en 2000, permet de créer du logement social où les schémas classiques de financement ne peuvent être appliqués. Grâce à l'effet de levier de l'épargne privée, l'ULS répond efficacement aux besoins des collectivités territoriales, face aux coûts de restructuration particulièrement élevés, comme dans cette opération.

Dans un environnement privilégié, à quelques mètres de l'École Militaire, du Champ-de-Mars et des Invalides, cette résidence proposera aux futurs locataires des logements adaptés à la vie étudiante, dont certains bénéficieront d'une surface extérieure et de vues sur le dôme des Invalides et la tour Eiffel. Ces appartements, dont les travaux ont d'ores et déjà commencé, seront livrés au 3ème trimestre 2024.

"Dans les zones à forte tension foncière comme Paris, toutes les solutions doivent être envisagées pour renforcer l'offre de logements locatifs. C'est la conviction de Perl depuis 22 ans, et nous sommes heureux et fiers que l'ULS trouve toute sa pertinence dans cette opération emblématique. "Carré Invalides" reflète bien notre savoir-faire en matière de transformation du parc existant en logements et nous sommes convaincus que c'est une solution pour agir en faveur du logement abordable." déclare Tristan Barrès, Directeur général de Perl.

L'opération prévoit par ailleurs plus de 13.000 m2 de bureaux adaptés aux nouveaux modes de travail. Le bâtiment tertiaire vise d'ailleurs les labels WiredScore (connectivité des immeubles tertiaires) et Osmoz (qualité de vie et bien-être au travail), ainsi que les certifications HQE et Breeam.

"Cette opération est une illustration parfaite de notre savoir-faire de développement d'actifs complexes et à fort potentiel. Le partenariat avec Nexity et Perl construit à l'origine de l'opération nous permet de concevoir un actif d'une très grande qualité architecturale. Pour la partie bureaux que nous conservons au sein de notre foncière AGLM IMMO, nous allons donner naissance à un nouvel actif emblématique, le 35 RIVE GAUCHE, qui répondra aux attentes futures des utilisateurs en termes de prestations, de services, de performances environnementales et d'espaces extérieurs" souligne David Simon, membre du Comité de Direction Groupe en charge des investissements, des finances et des risques d'AG2R LA MONDIALE.