Nexity : transformation d'un parking en logements sociaux à Paris

(Boursier.com) — Nexity et ses filiales Patrimoine & Valorisation et Perl (pionnier et principal acteur de l'usufruit locatif social) ont lancé le chantier de réhabilitation d'un ancien parking en plein coeur de Paris, pour en faire à l'horizon fin 2024, 82 logements sociaux allant du studio au 4 pièces avec terrasse ou balcon. Le projet prévoit la surélévation de l'existant de trois niveaux ainsi que la création d'une cour intérieure permettant l'insertion de baies vitrées offrant une vue paysagère sur l'îlot central.

Situé dans le périmètre de protection des monuments historiques, le bâtiment s'intègre parfaitement à l'environnement urbain en conservant notamment l'identité de la façade sur rue, rythmée de grandes baies vitrées. Les 82 appartements cédés en usufruit locatif à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) sont composés de 71 appartements en Prêt Locatif Social (PLS) et 11 en Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI).