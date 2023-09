Nexity : timide hausse après une nouvelle cession

(Boursier.com) — Nexity pointe en légère hausse (+0,4% à 14,7 euros) au lendemain de l'annonce de la vente effective de ses activités au Portugal à Orion European Real Estate Fund V, fonds d'investissement immobilier géré par Orion Capital Managers. Le prix de l'opération n'a pas été communiqué mais TP ICAP Midcap l'estime entre 25 et 30 ME, cette activité étant beaucoup plus petite que l'activité polonaise récemment vendue.

Le broker considère toujours que la volonté de Nexity de se recentrer exclusivement sur le marché français est pertinente dans la mesure où malgré les turbulences à court terme, les opportunités de développement y seront suffisamment importantes pour les années à venir comme le démontre notamment le partenariat structurant conclu récemment avec Carrefour. Si l'analyste est confiant dans les perspectives du groupe à moyen-long terme, il maintient pour le moment sa recommandation 'conserver' avec un objectif de 23 euros, considérant que le titre manque de catalyseurs à court terme.