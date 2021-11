Nexity : Stephane Dalliet nommé Directeur Général du pôle immobilier résidentiel

(Boursier.com) — Stephane Dalliet est nommé Directeur Général du pôle immobilier résidentiel de Nexity. Ce dernier qui a rejoint Nexity en juin 2021, était précédemment Directeur général délégué du Pôle Immobilier résidentiel. Il dirigera l'ensemble des filiales du périmètre Nexity (hors Edouard Denis) avec la mission de poursuivre et d'amplifier une stratégie ambitieuse de développement de l'activité sur l'ensemble du territoire, de mettre en place les nécessaires synergies et de contribuer à la transformation des métiers de promotion du groupe.

Stéphane Dalliet est diplômé de L'Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) et titulaire d'un master a? HEC entrepreneurs. Directeur du développement chez Bouygues Immobilier jusqu'en 2008, il devient Directeur du développement de Kaufman & Broad jusqu'en 2011 puis prend la tête de la région Ile-de-France pour le groupe. En 2015, il est nommé Président de Cogedim Région Ile-de-France puis Président Directeur général de Pitch Promotion en 2019.