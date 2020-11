Nexity signe un BEFA à Vitrolles

(Boursier.com) — Nexity signe avec Studia, groupe expert dans la transformation numérique et la valorisation des données complexes, le BEFA d'un immeuble de bureau en R+2, structure bois de plus de 2.000m2 au sein de Cap Horizon à Vitrolles. Il s'inscrit dans une vaste opération de renouvellement urbain de la Région Sud. Dans le cadre de cet aménagement de la ZAC Cap Horizon, Nexity est lauréat d'un ensemble de 7 bâtiments lors de l'appel à projet lancé en 2016 par l'EPF PACA, la Communauté du Pays d'Aix et la Mairie de Vitrolles.