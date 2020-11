Nexity : signe les VEFA des opérations Emerson Process Management et GSE à Saint-Priest

Nexity : signe les VEFA des opérations Emerson Process Management et GSE à Saint-Priest









Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Au Sud-Est de Lyon dans le prolongement du Parc Technologique, le Parc URBAN'EAST conçu dans une démarche bas carbone, développera à terme 138.000 m(2) d'activités mixtes, bureaux et services (crèches, restaurant inter-entreprises). Nexity principal acteur engagé dans le développement de ce territoire, accompagné par le conseil immobilier SOROVIM, a signé la vente des opérations Emerson et GSE au profit d'un fonds d'investissement lyonnais.

Tous les immeubles du Parc URBAN'EAST s'inscrivent dans une démarche environnementale forte. Nexity s'engage sur le territoire, pour une ville plus résiliente, dans une démarche bas carbone et de réduction des GES. Le site est également conçu pour accueillir toutes les entreprises désireuses de s'implanter dans un pôle économique de référence aux portes de Lyon.

Selon Ghislaine Seguin - Directeur général adjoint en charge des Régions : "Cette nouvelle signature sur le Parc Urban'East démontre une fois encore l'attractivité de Saint-Priest tant pour les investisseurs que pour les utilisateurs tels que GSE ou Emerson Process Management. Nexity est fière de participer au développement de l'Est lyonnais, territoire au tissu économique riche, et met tout son savoir-faire en oeuvre pour innover sur le marché de l'immobilier tertiaire, dans une trajectoire de neutralité carbone."

Ludivine Prenot-Cabon - Responsable du Pôle Investissement, MRICS précise : "SOROVIM est ravie d'avoir accompagné Nexity dans le cadre de ce mandat tri-exclusif (SOROVIM - BNP - JLL). L'implantation de GSE et Emerson sur Urban'East montre encore une fois l'attractivité de l'Est lyonnais, qui se positionne comme un secteur stratégique, alliant cadre de vie et de travail qualitatif, au coeur d'un territoire bénéficiant d'infrastructures et de réseaux de transports performants."

Notaires : Maître Carole POULAIN-CHARPENTIER, Notaire Associée de la SCP Delorme, Salanson, Poulain-Charpentier, Bonfils, Tholon, Leufflen ; avec la participation de Maître Hervé RAVAU, Notaire Associé de l'Etude Alcaix & Associés, assistant l'acquéreur.