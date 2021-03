Nexity signe les acquisitions des opérations "PARC ACT'Y"

Nexity signe les acquisitions des opérations "PARC ACT'Y"









Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — AEW CILOGER investit dans les deux phases de l'opération PARC ACT'Y, au coeur du Parc URBAN'EAST développé par Nexity, pour son fonds LOGISTIS dédié à l'activité et à la logistique, dans une démarche environnementale forte et au service de l'attractivité économique du territoire.

"Nexity s'engage sur le territoire pour une ville plus résiliente, dans une démarche bas carbone - le Groupe est notamment leader du palmarès BBCA 2020 des Maîtres d'Ouvrages, pour la 2ème année consécutive - et de réduction des gaz à effet de serre (GES)" commente le groupe. "C'est ainsi qu'a été conçu le site URBAN'EAST ; il peut accueillir toutes les entreprises désireuses de s'implanter dans un pôle économique de référence durable, aux portes de Lyon, quelle que soit leur taille ; des lots de différentes surfaces sont en cours de commercialisation".

Selon Ghislaine Seguin, Directeur général adjoint en charge des Régions, a déclaré : "Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec AEW au sein d'Urban'East après l'opération réalisée ensemble en 2020 et dont la commercialisation a rencontré un grand succès. Ce nouveau projet est particulièrement adapté aux PME ; il offre en effet une large typologie de surfaces permettant de satisfaire à différents schémas d'implantations sur cinq immeubles au total. Le parc bénéficiera de la certification BREEAM ; sa toiture sera équipée en totalité de panneaux photovoltaïques."