Nexity : se dote d'un Comité exécutif

Nexity : se dote d'un Comité exécutif









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Afin d'accélérer la transformation de Nexity, d'adapter l'entreprise aux nouveaux défis auxquels elle fait face, notamment l'amplification des enjeux sociétaux et environnementaux, et de continuer à créer de la valeur pour nos clients à travers sa plate-forme de services immobiliers et les synergies mises en place à travers ses différents métiers, Nexity remplace son Comité stratégique par un Comité exécutif groupe.

Autour d'Alain Dinin, Président-Directeur Général, le Comité exécutif est en charge de la définition et du pilotage de la stratégie et de la transformation de Nexity afin d'impulser la croissance du groupe à moyen terme .

Ce Comité comprend :

- Julien CARMONA, mandataire social, Directeur général Délégué en charge du Client Interne, de la supervision des fonctions transverses, notamment de la Direction financière, et de l'International ;

- Véronique BEDAGUE-HAMILIUS, Directrice générale déléguée en charge des Clients Entreprise et Collectivité qui structurera également le suivi du Client Investisseur Institutionnel ;

- Frédéric VERDAVAINE devient Président Directeur Général du nouveau pôle résidences gérées de Nexity incluant Studéa (Résidences Etudiants) et Aegide Domitys (Résidences Séniors). Il est par ailleurs nommé directeur général délégué d'Aegide ;

- Fabrice AUBERT, Secrétaire Général Groupe, en charge du droit des sociétés, de la stratégie, de l'innovation, et du M&A, qui prendra également la responsabilité des ressources humaines et du marketing stratégique ;

- Helen ROMANO, Cyril FERRETTE et Jean BENUCCI, Directeurs Généraux du pôle Résidentiel

- Jean-Claude BASSIEN, Directeur Général de Nexity Solutions Entreprise ;

- Jean-Luc PORCEDO, Président de Nexity VILLES & PROJETS, qui aura en complément pour mission d'être l'interlocuteur privilégié des élus locaux pour l'ensemble du Groupe ;

- Véronique CREISSELS, Directrice de la Communication, de la marque et de l'Engagement qui aura notamment pour mission de piloter la stratégie de marque et la raison d'être ;

- Régine ENGSTROM, qui crée la Direction des Partenariats et de la RSE ;

- Stéphanie LE COQ DE KERLAND, Directrice Juridique Opérationnelle, assistera au Comité Exécutif en assurera le secrétariat.