Nexity s'engage vis-à-vis de ses partenaires PME

Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Nexity, "conscient de sa responsabilité d'utilité dans le monde qui l'entoure, s'engage durablement auprès de ses partenaires TPE/PME du secteur du bâtiment en signant une charte". Via cette démarche, le Groupe se mobilise et prend des mesures concrètes pour accompagner la relance de l'activité immobilière en protégeant l'écosystème des entreprises les plus fragiles dans le contexte actuel.

Les engagements de Nexity s'articulent autour de 4 axes :

- donner aux entreprises une profondeur de carnet de commandes leur permettant d'anticiper leur activité ;

- prendre en charge la part des surcoûts de chantiers directement liés à l'application des nouvelles normes sanitaires imputables au Covid ;

- réduire les délais de paiements pour soutenir la trésorerie des TPE / PME ;

- accompagner les TPE dans leur croissance par du mentorat et de la formation pour mieux maîtriser les prix des fournitures.

Plus spécifiquement,

1/ pour les petites et moyennes entreprises du secteur (moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euro) :

- Mettre en place une démarche partenariale pour trouver les solutions les plus équilibrées en matière de sécurisation du bilan et de la trésorerie de ces entreprises ;

- Mettre au service des entreprises partenaires les conditions privilégiées négociées auprès des fournisseurs référencés pour maîtriser les prix des fournitures et les chaines d'approvisionnement ;

- Prendre en charge tout ou partie des surcoûts de nettoyage et de désinfection des chantiers ;

- S'engager à respecter des délais de paiement de 30 jours.

2/ pour les plus petites entreprises (moins de 10 salariés)

- Désigner un interlocuteur privilégié dans le Groupe Nexity pour les accompagner tout au long de nos relations ;

- Faire bénéficier de formations dispensées à nos salariés aux salariés de ces entreprises lorsque cela est utile.

Selon Alain Dinin, Président-Directeur général de Nexity : "La vocation de Nexity est d'être utile à ses clients, à la société et au monde dans lequel il intervient. Cette utilité étant la condition d'une performance économique durable, nous pensons devoir être acteur de la relance de l'activité économique immobilière, qui doit passer, dans le contexte actuel, par la recherche d'une solution équilibrée protégeant les entreprises les plus fragiles et leurs salariés".