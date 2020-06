Nexity s'associe à Oracle et accentue pour transformer sa fonction finance

Nexity s'associe à Oracle et accentue pour transformer sa fonction finance









Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Nexity poursuit les investissements dans la modernisation de son système d'information et mise pleinement sur le cloud pour adopter les meilleures pratiques en termes de gestion financière. Dans le prolongement de la stratégie affirmée de migration vers le cloud public, Nexity a choisi Accenture et Oracle, pour l'accompagner dans la transformation de sa fonction finance.

C'est au travers du programme FINEX, initié en 2018, que Nexity a décidé de mettre en oeuvre une solution ERP Cloud pour aligner ses processus comptables et financiers sur le standard de la solution. Cela permettra à Nexity d'atteindre notamment les objectifs suivants :

- Harmoniser les processus de comptabilité fournisseurs, clients et générale ; - Unifier les référentiels et données Finance : base fournisseurs unique, plan de compte opérationnel commun, clé analytique commune aux différentes activités du groupe ; - Renforcer l'attractivité de la fonction Finance pour attirer les talents de demain.

Pour réaliser ce projet, Nexity a choisi l'ERP Cloud d'Oracle, une solution 100% SaaS opérée dans le cloud public d'Oracle, aussi bien pour sa simplicité et son agilité que pour sa large couverture fonctionnelle. C'est pour son expertise sur les projets de transformation et son savoir-faire dans le domaine de la finance qu'Accenture a été retenu par Nexity...

"Nexity s'est engagé dans un programme ambitieux de refonte de ses outils de gestion qui va s'étaler sur les trois prochaines années. Ce nouvel ERP pourra tirer parti des opportunités offertes par l'approche cloud public, au service de la stratégie financière du Groupe. La transformation de Nexity en plateforme de services à l'immobilier repose aussi sur l'amélioration de son système d'information. La crise sanitaire du Covid19 rend encore plus prégnant la nécessité de disposer de systèmes d'information résilients et réactifs." précise Julien Carmona, Directeur général délégué de Nexity.

"La stratégie Cloud de Nexity est aussi ambitieuse que judicieuse, et nous sommes ravis de la confiance que ses dirigeants nous accordent pour les accompagner dans ce volet de leur transformation numérique", déclare Karine Picard, Directrice générale d'Oracle France. "Nous sommes convaincus que Nexity va pouvoir, grâce à l'expertise d'Accenture et à l'ERP cloud d'Oracle, optimiser l'exploitation de ses data pour doper ses performances, accélérer son développement et être en mesure de s'adapter rapidement à tout changement impactant son écosystème. Car aujourd'hui, seule une entreprise hyper-connectée est en capacité de construire les fondations à la fois de sa résilience et de sa croissance".