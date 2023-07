Nexity révise ses ambitions

(Boursier.com) — A fin juin 2023, le chiffre d'affaires publié de Nexity s'établit à 2,043 milliards d'euros, en croissance de +4% par rapport à fin juin 2022. A périmètre constant (hors Angelotti), le chiffre d'affaires est stable. Le chiffre d'affaires hors international s'élève à 1,995 MdE (1,938 MdE au 1er semestre 2022), soit +3%, ce qui n'est pas représentatif de la tendance attendue sur l'année.

Le chiffre d'affaires de la promotion est en hausse de 6% sur un an à 1,635 MdE, tiré essentiellement par les revenus importants dégagé sur les opérations majeures en Immobilier d'entreprise (Eco-campus de la Garenne-Colombes et siège Nexity à Saint-Ouen). Le chiffre d'affaires des Services est en légère décroissance de 3%, la forte hausse des activités d'exploitation (+27% par rapport au S1 2022) ne compensant pas le recul du chiffre d'affaires de la distribution, impacté par la dégradation du marché du logement neuf.

En normes IFRS, le chiffre d'affaires publié à fin juin 2023 s'établit à 1,892 MdE, en hausse de 5% par rapport au 30 juin 2022 (1,8 MdE), et +1% à périmètre constant.

Le résultat financier se dégrade de près de 20 millions d'euros par rapport à fin juin 2022, s'expliquant notamment par la hausse des taux ayant un impact direct sur le coût du financement pour la partie des dettes à taux variable du Groupe (51% de la dette totale à fin juin ), mais aussi par la hausse des charges financières sur les engagements de loyer, compte tenu de la croissance du parc.

Le résultat net part du Groupe, au 30 juin, s'élève à 9 millions d'euros.

Trésorerie

Les capitaux propres consolidés (part des actionnaires de la société-mère) s'établissent à 1,856 MdE à fin juin (1,974 MdE à fin 2022).

L'endettement net du Groupe avant obligations locatives s'élève à 1,012 MdE à fin juin (912 ME après cession de la filiale polonaise), en hausse de 193 ME par rapport à 2022.

Au 30 juin, le ratio de levier financier s'élève à 2,7x l'Ebitda (2,5x en intégrant l'effet de la cession des activités en Pologne).

Le ratio calculé selon les dispositions contractuelles des contrats de crédit ressort à 2,1x au 30 juin 2023, bien inférieur aux seuils des covenants bancaires (3,5x).

Au 30 juin, la maturité moyenne de la dette reste élevée à 2 ans et 9 mois, avec un coût moyen de la dette de 2,8% compte tenu du poids des dettes à taux fixe conclues préalablement à la hausse des taux de 2022.

Le Groupe a renouvelé en février 2023, sa ligne de crédit Corporate pour une durée de 5 ans auprès d'un pool bancaire élargi et pour un montant augmenté (800 ME contre 500 ME). Le Groupe dispose d'une situation financière solide, avec une trésorerie globale de plus de 900 ME à laquelle s'ajoute 520 ME de lignes de crédit confirmées et non tirées.

La progression de l'endettement net sur le 1er semestre est principalement liée à l'augmentation maîtrisée du besoin en fonds de roulement (BFR) avant impôts soit +50 Me par rapport à son niveau de décembre 2022), ainsi qu'au versement du dividende et des acomptes d'impôts sur les sociétés.

Prévisions 2023 et perspectives

La dégradation prolongée de l'environnement économique (poursuite de la hausse des taux, diminution du nombre de prêts accordés par les banques, forte baisse des ventes aux particuliers), le temps long de développement des opérations immobilières (environ 18 mois), conduisent le Groupe à revoir ses objectifs 2023:

- Un chiffre d'affaires 2023 attendu à 4,3 MdsE (hors international), avec un résultat opérationnel à 250 ME

- Priorité à la maîtrise de l'endettement net et de la trésorerie pour préserver l'agilité du Groupe

- Dividende versé en 2024 qui reflétera le niveau de résultat net 2023.

En conséquence, les objectifs financiers annoncés lors de la journée investisseurs du 28 septembre 2022 sont suspendus et seront revus courant 2024.

Nexity va accélérer l'exécution de son plan stratégique entièrement validé par la crise et s'adapter aux nouveaux enjeux. Compte tenu des besoins structurels accrus en logements, la nécessité de développer la ville durable bas carbone ainsi que les nouveaux besoins d'usages, le Groupe est confiant sur la pertinence de son modèle pour se renforcer pendant cette période d'ajustement.

Finalisation de la cession des activités de promotion en Pologne

Dans le cadre de l'arrêt de son développement à l'international, Nexity a annoncé la cession de 100% de ses activités de promotion en Pologne à Develia, promoteur Polonais. Cette cession, dont le prix a été fixé à 100 ME, s'inscrit dans le planning annoncé par Nexity en février 2023 lors de ses résultats annuels et participera au désendettement du Groupe.

Le consentement de l'UOKiK (Office de la protection de la concurrence et des consommateurs) a été obtenu en date du 13 juillet, la signature définitive et la réception des fonds ont eu lieu le 26 juillet.