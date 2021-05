Nexity : retour d'AG

(Boursier.com) — Les actionnaires de Nexity réunis ce mercredi en Assemblée générale mixte et le Conseil d'administration réuni à l'issue ont adopté l'ensemble des résolutions et décisions concernant notamment la gouvernance et la raison d'être du Groupe.

Le Conseil d'administration réuni à l'issue de l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire a confirmé la nouvelle gouvernance de Nexity, avec pour caractéristique principale la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général, et la nomination de Véronique Bédague en qualité de Directrice générale pour un mandat de quatre ans.

Alain Dinin, en qualité de Président du Conseil d'administration et du Comité stratégique et des investissements, continuera à accompagner l'équipe de Direction générale dans les grands choix stratégiques et d'allocations de ressources, humaines et financières.

L'Assemblée générale de Nexity a également adopté la résolution permettant d'inscrire dans les statuts de Nexity SA la Raison d'être du Groupe, "la vie ensemble". Elle exprime l'engagement de Nexity à être utile à la Société et au monde qui l'entoure, elle donne du sens à son action ; c'est le moteur pour poursuivre la transformation du Groupe. Cinq chantiers opérationnels sont d'ores et déjà enclenchés, afin de créer des lieux qui créent du lien grâce à nos services et nos innovations, d'unir nos forces face au défi environnemental, de rester toujours plus proches de nos clients, de participer avec nos partenaires à une société plus solidaire et de mettre notre culture commune au service de chacun. Pour chacun de ces chantiers, des objectifs sont fixés et des feuilles de routes déployées pour l'ensemble des managers.