Nexity : résultats 2020 un peu meilleurs que prévu

(Boursier.com) — Le groupe immobilier Nexity a finalement réalisé 4,86 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, en croissance de 8%. Les prévisions communiquées en janvier ont été dépassées avec l'accélération de l'activité en fin d'année.

Nexity explique la hausse de son chiffre d'affaires par la très forte progression des revenus de la Promotion Immobilier d'entreprise (x 2,4 par rapport à 2019) et les nombreuses signatures d'actes notariés en fin d'année dans la Promotion Immobilier résidentiel. Le chiffre d'affaires non réalisé pendant le premier confinement (environ 430 millions d'euros) n'a pas été rattrapé au second semestre, mais s'est décalé. L'activité sur les chantiers a retrouvé un niveau normatif à partir du mois de septembre 2020.

Le prix moyen TTC des logements réservés par les clients particuliers de Nexity à fin décembre 2020, qui s'élève à 239 milliers d'euros, est en progression de 3% par rapport à fin décembre 2019, s'expliquant tant par la hausse des surfaces moyennes par logement (+1%) que par le prix moyen au mètre carré (+2%), dans un contexte de volumes plus faibles et de pénurie d'offre.

Le résultat opérationnel courant s'élève au 31 décembre 2020 à 285 millions d'euros, contre 353 millions d'euros au 31 décembre 2019, s'expliquant par le fort impact du premier confinement sur l'activité du Groupe, avec une moindre couverture des frais de structure, notamment pour les services qui ont une part de coûts fixes plus importants. Après un faible taux de marge opérationnelle courante au S1 2020 (2,9%), la reprise de l'activité entamée dès le début du mois de juin permet d'afficher un taux de marge opérationnelle courante au S2 2020 en nette amélioration (7,5%), permettant à Nexity d'atteindre un taux de marge annuel de 5,9% (le groupe visait plus de 5%).

Le résultat net part du Groupe s'élève à 118 millions d'euros au 31 décembre 2020, contre 161 millions d'euros au 31 décembre 2019. Il sera proposé de maintenir le dividende à 2 euros par action au titre de 2020.

Les perspectives 2021 sont les suivantes :

- Immobilier résidentiel : autour de 20.000 réservations de logements neufs en France, malgré un contexte de pénurie de l'offre.

-Immobilier d'entreprise : 400 millions d'euros HT de prises de commandes.

- Chiffre d'affaires au moins équivalent à 2020 à périmètre constant.

- Résultat opérationnel courant attendu en forte augmentation, à au moins 350 millions d'euros, soit un taux de marge supérieur à 7% en 2021.

- Processus de cession d'Ægide-Domitys engagé sur la base d'un recentrage de Nexity sur ses métiers permettant la valorisation et la croissance organique de sa plateforme de services