Nexity : Résilience des résultats du premier semestre

(Boursier.com) — Nexity annonce un Chiffre d'affaires semestriel de 1.964 ME avec des activités de services en croissance de +9%. Le Résultat opérationnel courant est de 110 ME, soit une marge semestrielle de 5,6%, non représentative de la performance annuelle

La structure financière reste solide avec une dette nette de 878 ME, soit 2,3x EBITDA, point haut de l'endettement annuel.

Anticipation d'un repli de 17% du marché en 2022 (estimé à environ 130.000 lots vs. 157.000 en 2021). Résistance du groupe Nexity avec 7.639 réservations au premier semestre (-9% en volume, -5% en valeur).

Objectifs 2022 précisés pour mieux tenir compte de l'incertitude de l'environnement macro-économique :

-Confirmation d'un objectif de part de marché à plus de 14% en 2022, dans un marché du logement neuf désormais attendu en repli.

-Maintien d'un niveau de marge opérationnelle élevé autour de 8% sur la base d'un chiffre d'affaires au moins égal à celui de 2021.

"Nexity se prépare à répondre aux immenses besoins de la ville durable".

Journée investisseurs à suivre le 28 septembre : accélération du modèle d'opérateur immobilier intégré de Nexity au service de la ville durable.