Nexity : renouvellement de la ligne de crédit corporate pour un montant de 800 ME

(Boursier.com) — Nexity a signé un contrat bancaire d'une maturité de 5 ans (échéance février 2028) comprenant une ligne de crédit en trésorerie de 800 millions d'euros.

Ce nouveau contrat inclut par ailleurs une enveloppe d'engagements par signature qui figurent en hors bilan (notamment des garanties financières d'achèvement propres au régime français de la Vente en Etat de Futur Achèvement) de 2,1 milliards d'euros.

Ce contrat se substitue au contrat actuel qui arrivait à échéance en juillet 2023. Les montants autorisés dans le précédent contrat (500 ME de crédit en trésorerie et 1,8 MdE d'engagements par signature) ont été augmentés avec un pool de prêteurs élargi.

Historiquement engagé pour une ville bas carbone, Nexity a fait le choix d'inclure dans ce contrat de crédit des critères à impact environnemental qui reposent sur l'atteinte d'objectifs liés à la réduction de l'intensité carbone des métiers du groupe (émissions de gaz à effet de serre scopes 1 et 2 pour le Groupe, scope 3 pour les activités de promotion immobilière, et volume de travaux de rénovation énergétique de logements pour les activités de syndic de copropriété).

"Le renouvellement de notre ligne de crédit bancaire reflète la gestion active par Nexity de son bilan. Dans un contexte de volatilité des marchés financiers, la réalisation de cette opération renforce la liquidité du Groupe et illustre la confiance et la solidité des relations avec nos partenaires bancaires historiques depuis de nombreuses années, tout en soutenant les engagements ambitieux que nous avons pris pour répondre à l'urgence climatique. Avec des perspectives de financement sécurisées pour les cinq prochaines années, nous avons la capacité à traverser sereinement la période d'ajustement du marché à venir et déployer notre stratégie Imagine 2026", indique Nadia Ben Salem-Nicolas, Directrice Générale Adjointe en charge des Finances.