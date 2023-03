Nexity renforce son pôle Promotion résidentielle

(Boursier.com) — Dans le cadre du plan stratégique Imagine 2026, la gouvernance du Pôle Promotion résidentielle du groupe Nexity évolue et se renforce avec l'arrivée conjointe de Julie de Roujoux et de Fabien Acerbis sous la responsabilité de Stéphane Dalliet, Directeur général du Pôle.

Julie de Roujoux (Directrice générale déléguée de Nexity Immobilier résidentiel) co-dirigera avec Jean Benucci (Directeur général délégué), l'ensemble des filiales franciliennes et régionales de Nexity Immobilier résidentiel.

Fabien Acerbis (Vice-Président du Groupe Edouard Denis) aura pour mission d'accompagner la poursuite de la croissance de cette filiale stratégique du Pôle Promotion résidentielle du groupe Nexity et d'en assurer son développement.

Nexity "remercie chaleureusement Helen Romano, qui aura passé 15 années au sein du Groupe en contribuant notamment à déployer une offre adaptée aux nouvelles façons d'habiter et aux enjeux d'accessibilité et de réduction de l'empreinte carbone de l'immobilier résidentiel".

"L'arrivée de Julie de Roujoux, et de Fabien Acerbis vient consolider l'expertise de nos marques et assoir notre place de leader d'opérateur global d'immobilier. Leur expérience respective et leur connaissance du marché résidentiel renforcent notre stratégie multimarques et nous permettent d'assurer l'atteinte des objectifs de notre plan stratégique", indique Stéphane Dalliet, Directeur général du Pôle Promotion résidentielle du groupe Nexity.