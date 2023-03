Nexity renforce son offre de coliving en s'associant à Domani

(Boursier.com) — Nexity poursuit son engagement sociétal dans le développement de l'habitat inclusif avec Domani, pionnier dans ce secteur, et en négociations exclusives avec Audacia sur un portefeuille de 5 actifs.

Nexity est engagé depuis de nombreuses années en faveur du logement pour tous, avec notamment la réalisation de pensions de famille via Nexity Non-Profit, et vend chaque année un tiers de sa production aux bailleurs sociaux. Pour approfondir cet engagement, Nexity choisit de développer également le segment du logement inclusif, en s'appuyant sur l'implantation de ses filiales sur tout le territoire national et sur sa connaissance de l'écosystème de l'Habitat Inclusif.

Ainsi, Nexity a travaillé avec l'opérateur Domani, ESS en cours de labellisation ESUS, qui développe des habitats partagés et accompagnés pour personnes âgées en perte d'autonomie, proposant une solution alternative au logement ordinaire ou à l'Ehpad.

Dans le cadre de leur partenariat, Domani et Nexity sont entrés en négociations exclusives avec Audacia pour l'acquisition d'un 1er portefeuille de 5 actifs. Avec un fort ancrage territorial dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Calvados, ce portefeuille représente 11 nouvelles colocations seniors (soit 88 personnes âgées accompagnées), complétés de 85 appartements mixtes pour créer des lieux intergénérationnels. Déjà investi dans les résidences dédiées aux jeunes actifs dans les grandes métropoles françaises, Audacia se positionne avec ce portefeuille sur le nouveau segment du Coliving senior et confirme son rôle d'investisseur de référence dans le Coliving.

Composé en lieux de vie pour 8 personnes âgées, l'habitat partagé Domani permet aux seniors en perte d'autonomie de maintenir un lien social tout en bénéficiant d'un cadre adapté à leur âge et leur condition physique. Chaque habitant dispose d'une partie privative (espace détente, lit, salle de bain individuelle) et d'espaces de vie partagés avec les autres habitants : cuisine, salle à manger, salon... Une équipe de coordinatrices accompagnent le projet de vie sociale et partagée, réalisent avec les habitants les tâches du quotidien (préparation des repas, courses, ménages) et organisent l'interaction avec la ville (associations, médecine de ville, lien avec les familles...)

De nouveaux projets sont en cours de montage pour venir renforcer le partenariat entre Domani et Nexity.