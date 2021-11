Nexity rejoint les 40 euros

(Boursier.com) — Nexity grimpe encore de 2,4% sur les 40 euros ce lundi, après la confirmation de ses perspectives annuelles (+3,3% à 40,1 euros). Le groupe immobilier a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 12% au troisième trimestre grâce à l'immobilier résidentiel et l'immobilier d'entreprise. Il vise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 4,4 MdsE (hors contribution des activités cédées), au moins égal à 2020 sur le nouveau périmètre, et un résultat opérationnel courant sur le nouveau périmètre supérieur à 360 ME, soit un taux de marge opérationnelle supérieur à 8%.

Cette publication est ressortie proche des attentes et rassurante sur les réservations de logement neufs, a commenté le broker Oddo BHF. Le rebond des permis de construire pour Nexity est un facteur positif supplémentaire. Sur la base d'une valorisation modérée (rendement environ 5%), l'analyste a confirmé son avis 'surperformer' avec un objectif ajusté à 51 euros en raison des comparables. De son côté, Stifel est repassé de 'conserver' à 'achat' en ciblant un cours de 46 euros.