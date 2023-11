(Boursier.com) — Dans le contexte de crise immobilière qui frappe le pays avec violence depuis 18 mois, sans que la réponse politique soit à la hauteur des enjeux structurels pour redonner aux citoyens accès au logement, Nexity rejoint la Fédération des promoteurs immobiliers. Nexity redevient membre de la Fédération des promoteurs immobiliers, première organisation professionnelle représentative de la promotion immobilière.

"Réglant les points de divergence qui avaient conduit le Groupe à quitter la fédération nationale en 2017, Nexity entend ainsi participer à l'union sacrée et solidaire de tous les acteurs du logement et renforcer l'action de la FPI" commente la direction.

"Résolument engagée pour rendre le logement accessible au plus grand nombre, Nexity, par son retour à la FPI, a la volonté de participer encore plus activement à l'élaboration de propositions concrètes pour sortir de la crise, de poursuivre avec tous les acteurs de la filière l'adaptation de l'offre de promotion - neuf et réhabilité - aux nouvelles donnes du marché et de relayer avec poids auprès de la puissance publique les idées et initiatives de la profession pour reconstituer l'offre de logements disponibles en France".

"Je me réjouis du retour de Nexity au sein de la Fédération des Promoteurs Immobiliers et je sais pouvoir compter sur le poids du premier opérateur global d'immobilier pour défendre à nos côtés la sauvegarde de l'outil de production de logements en France et combattre les effets de la crise structurelle qui s'installe" Pascal Boulanger, Président de la FPI France