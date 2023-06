Nexity : rebondit après la cession polonaise

(Boursier.com) — Nexity , qui restait sur quatre séances de forte baisse, avance de 1,1% à 18,8 euros au lendemain de l'annonce de la cession de 100% de ses activités de promotion en Pologne à Develia, promoteur Polonais. Cette vente, dont le prix a été fixé à 100 millions d'euros, s'inscrit dans le planning annoncé par Nexity en février 2023 lors de ses résultats annuels et participera au désendettement du Groupe.

A l'occasion de la présentation de son plan stratégique Imagine 2026, le groupe avait annoncé sa volonté de se recentrer sur le marché français et donc de céder ses activités à l'international cette année. Une première étape importante a été franchie hier soir avec cette opération, explique TP ICAP Midcap. La prochaine étape sera la cession des autres activités à l'international du groupe et notamment en Allemagne avec Pantera AG qui devrait rapporter également environ 100 ME.

En France, la situation reste toujours très difficile avec une combinaison inédite de facteurs défavorables, entre la poursuite de la pénurie de permis délivrés, l'inflation des coûts de construction, des prix de foncier qui ne baissent pas et l'impact de la hausse des taux sur les conditions de financement des accédants et investisseurs individuels. Dans ce contexte de marché, Nexity devrait malgré tout mieux résister que ses principaux concurrents compte tenu de son statut de leader incontesté et de son importante offre de services qui lui confère un coussin de sécurité en période de crise, note le broker. Si le momentum n'est clairement pas favorable, le courtier considère que la valorisation reste sévère et ne donne aucun crédit aux activités de services du groupe. Il maintient ainsi son opinion 'achat'' avec un objectif ajusté de 34 à 30 euros.