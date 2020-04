Nexity réaménage ses financements corporate

Nexity réaménage ses financements corporate









Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Nexity continue de bénéficier d'une situation de trésorerie très solide, avec 762 millions d'euros de cash et 555 ME de lignes de crédit bancaires confirmées et non tirées. Néanmoins, par mesure de prudence, et en anticipant un impact de la crise sanitaire sur son Ebitda, Nexity a engagé des discussions avec ses partenaires bancaires, pour réaménager avec leur accord, ses principaux contrats de financement corporate.

Nexity a en particulier obtenu d'être exonéré de son engagement de respecter la limite relative au ratio de levier jusqu'à l'arrêté des comptes de l'exercice 2021. Nexity remercie ses partenaires du pool bancaire et l'ensemble de ses banquiers pour leur soutien et leur réactivité .

Une démarche similaire vient d'être engagée auprès des porteurs obligataires Euro PP.