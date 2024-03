Nexity : rattrapé par la crise, le titre s'écroule

(Boursier.com) — Nexity s'effondre de 21% à 10,5 euros en ce début de séance, lourdement sanctionné après des résultats décevants, l'annonce d'un plan de restructuration et l'absence de dividende au titre de 2023. Il s'agit tout simplement de la plus forte baisse du titre sur une séance depuis son IPO .Sur l'exercice écoulé, le groupe immobilier a dégagé un résultat opérationnel de 246 ME contre 367 millions un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 4,273 MdsE, en retrait de 9%. Le résultat net part du Groupe au 31 décembre 2023 s'élève à 19 ME (-90%).

Pour 2024, Nexity prévoit un résultat opérationnel positif marquant un point bas financier, tenant compte des plus-values de cessions, des coûts d'ajustement de l'offre à la nouvelle donne de marché et des coûts liés à la réorganisation.

Sans surprise, les résultats annuels sont difficiles et 2024 sera encore pire mais quelques lueurs d'espoirs sont perçues par le management pour une prochaine amélioration de l'activité commerciale, affirme TP ICAP Midcap. Le broker est amené à prendre en compte un scénario plus prudent sur 2024 avec un RN attendu désormais dans le rouge. Malgré cela, pour jouer un début de mieux commercial en fin d'année, il reste à l''achat' avec un objectif ajusté de 22 à 20 euros suite à l'évolution des attentes (principalement sous l'EBIT).