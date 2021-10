Nexity : publication bien accueillie

(Boursier.com) — Nexity est bien orienté après la confirmation de ses perspectives annuelles (+3,3% à 40,1 euros). Le groupe immobilier a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 12% au troisième trimestre grâce à l'immobilier résidentiel et l'immobilier d'entreprise. Il vise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 4,4 MdsE (hors contribution des activités cédées), au moins égal à 2020 sur le nouveau périmètre, et un résultat opérationnel courant sur le nouveau périmètre supérieur à 360 ME, soit un taux de marge opérationnelle supérieur à 8%.

Cette publication est proche des attentes et rassurante sur les réservations de logement neufs, affirme Oddo BHF. Le rebond des permis de construire pour Nexity est un facteur positif supplémentaire. Sur la base d'une valorisation modérée (rendement environ 5%), le broker confirme son avis 'surperformer' avec un objectif ajusté de 53 à 51 euros en raison des comparables.