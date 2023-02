Nexity : progresse dans l'indice Bloomberg Gender-Equality

(Boursier.com) — Pour la 4e année consécutive, Nexity fait partie des 484 entreprises mondiales, dont 14 françaises, classées dans l'indice Bloomberg Gender-Equality qui distingue les acteurs engagés en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

2023 marque la nette progression du Groupe avec un score de 80/100, soit 5 points supplémentaires par rapport à l'année précédente, grâce à une politique d'inclusion volontariste et une démarche d'amélioration continue. Au sein du Groupe, l'approche relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes repose sur cinq engagements clés :

- Féminiser les instances dirigeantes et les postes plus traditionnellement masculins ;

- Maintenir l'équité salariale entre les collaborateurs à postes, compétences et profils équivalents ;

- Garantir une évolution de carrière à la hauteur des compétences des collaboratrices ;

- Veiller à l'équilibre vie privée et vie professionnelle notamment à travers l'aide à la parentalité

- Sensibiliser l'ensemble des managers et collaborateurs aux enjeux de l'égalité professionnelle

Rappelons que le Bloomberg Gender-Equality Index suit la performance des sociétés cotées qui s'engagent à partager leurs efforts en faveur de l'égalité femmes-hommes à travers leurs politiques internes, la représentation et la transparence. Cet indice évalue les actions déployées par le Groupe dans les 5 domaines suivants : leadership féminin et vivier de talents, parité salariale, culture inclusive, politique contre le harcèlement sexuel et promotion des femmes.