Nexity prend le contrôle du promoteur allemand Pantera

Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Nexity a acquis 65% du capital de l'allemand Pantera AG. Michael Ries, fondateur et directeur général de Pantera AG détient 35%. Nexity compte pénétrer le marché allemand avec un portefeuille de projets de qualité.

En seulement 10 ans, Pantera AG est devenu l'un des principaux promoteurs immobiliers de résidences gérées en Allemagne. Cette offre s'adresse aux étudiants, aux voyageurs d'affaires et aux personnes de plus de 65 ans ciblés par l'offre de résidences gérées. Son portefeuille de projets totalise plus de 2.500 logements répartis sur 15 sites et représente un chiffre d'affaires potentiel d'environ 600 millions d'euros. Pantera intervient également sur des projets liés aux monuments historiques, de rénovation et de logement neuf premium.