Nexity : première labellisation E3C2 pour un bâtiment tertiaire en France

Nexity : première labellisation E3C2 pour un bâtiment tertiaire en France









Crédit photo © Nexity

(Boursier.com) — Le Palazzo Nice Meridia, immeuble de bureaux en structure bois le plus haut de France avec ses 35 mètres de hauteur (9 étages) et qui développe 7.860 m(2), vient d'obtenir le label E+C- avec un niveau E3C2.

Le label E+C-, délivré par Certivéa, évalue le bilan énergétique des usages de l'immeuble et de ses émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de son cycle de vie. Premier bâtiment tertiaire en France à obtenir le niveau E3C2, Palazzo Méridia, siège régional de Nexity à Nice, témoigne de l'engagement de Nexity à poursuivre une politique bas carbone ambitieuse.

Le bâtiment a également obtenu à date les labels suivants : BDM niveau Argent (pour la conception et la réalisation - le volet exploitation n'a pas encore été évalué), BBCA et BEPOS Effinergie 2017.

Concrètement, le niveau E3C2, obtenu par le Palazzo Nice Meridia correspond à :

"Energie 3" ; Sobriété et Efficacité énergétique, recours aux énergies renouvelables (ENR) pour les besoins du bâtiment, 40% de réduction des consommations et recours à 40 kWh/m2.an aux ENR.

"Carbone 2" : Ce niveau requiert un travail de réduction de l'empreinte carbone à la fois sur les consommations énergiques du bâtiment et sur le choix des matériaux de construction et des équipements techniques, avec une analyse de l'ensemble du cycle de vie des matériaux.